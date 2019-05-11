كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جهاز iPod أصلي مختوم من المصنع متاح للشراء مقابل 20 ألف دولار

متابعة-سنيار: مرت 18 عاما على صعود ستيف جوبز المسرح لتقديم جهاز iPod الأصلي.

يمثل مشغل الوسائط المحمول الذي تبلغ قيمته 399 دولارًا والذي تم تسويقه كجهاز يمكنه تخزين 1000 أغنية في جيبك علامة على عودة ظهور شركة Apple، مما يجعله أشهر المنتجات التي قدمتها الشركة التي يوجد مقرها في كوبرتينو، كما أنه يحتل المرتبة الأولى في قائمة المقتنيات الخاصة بكل محبي Apple.

قام بائع على eBay بإدراج ما تم وصفه بـ iPod جديد “أصلي”، والذي لم يتم استخدامه أو حتى إخراجه من البلاستيك الأصلي، بسعر 19،995 دولارًا، وهو أكثر من 50 ضعف ثمن iPod الأصلي منذ 18 عامًا.

ورغم سعره الباهظ، إلا أن جهاز iPod النادر الذي لم يتم فتحه، هو في الحقيقة فرصة بهذا السعر، بالنظر إلى بيع جهاز iPod أصلي مماثل مقابل 20.000 دولار في عام 2014، كما تم بيع iPod U2 بمبلغ يصل إلى 90،000 دولار.

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ويزداد باطراد الطلب على الأدوات والإلكترونيات القديمة، ففي فبراير من هذا العام، تم بيع نسخة مختومة من Super Mario Bros بمبلغ ضخم قدره 100000 دولار، مما خلق رقما قياسيا عالميا جديدا.

وتعد أجهزة كمبيوتر Apple النادرة التي بنيت خلال أيامها الأولى من أكثر المقتنيات المفضلة لشركة Apple ويمكن أن تصل إلى مليون دولار قريبا.