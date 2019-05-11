شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين شركتى الفضاء Blue Origin ومنافستها SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الفضاء غير مقتصر على شركة بعينها أو دولة بعينها، فى محاولة لفرض أفضليتها على المنافسين، ولعل هذا الأمر اختلف كليا بعد دخول الشركات الخاصة فى صناعة الفضاء، والتى كان على رأسها عدد من الشركات مثل "سبيس إكس" المملوكة لإيلون موسك، و "Blue Origin" المملوكة لجيف بيزوس، وفيما يلى نرصد أبرز الاختلافات بينهما كما يلى:

شركة Blue Origin

هى شركة متخصصة فى صناعة المركبات الفضائية أسسها "جيف بيزوس" أغنى رجل فى العالم، ورغم أن موقع إدارة الشركة وإدارتى البحث والتطوير فى ولاية واشنطن، لكن عمليات إطلاق الصواريخ والاختبارات تتم فى ولاية فلوريدا وتكساس، كذلك فقد أبرمت الشركة العديد من الاتفاقيات مع NASA لاستخدام مواقعها لإطلاق الصواريخ فى عدة تجارب تجريها الشركة باستمرار.

شركة سبيس إكس

هى شركة خاصة أمريكية تختص بصناعات تكنولوجيا الفضاء والرحلات الفضائية، وهى مملوكة لرجل الأعمال "إيلون موسك"، وقد بدأت تلك الشركة وتحملت عدة خسائر فيما تقوم به من أعمال، إلا أنها استطاعت خلال سنوات قليلة أن تصبح أهم الجهات العاملة فى مجال النقل الفضائى، فيما يسمى برنامج COTS-Programms، والذى يعمل على تموين محطة الفضاء الدولية بعد انتهاء برنامج مكوك الفضاء الذى كانت تقوم به ناسا، بجانب ذلك تقوم الشركة بتوصيل حمولات إلى الفضاء مثل الأقمار الصناعية المختلفة فى الإطار التجاري.

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هدف Blue Origin

تهدف Blue Origin ليس إلى الوصول لكوكب جديد بديل للأرض، لكنها تسعى لنشأة حياه خارج الكرة الأرضية بهدف نقل كافة الصناعات الثقيلة بخارجها تاركاً الفرصة للأرض لأن تكون مكاناً أفضل لسكانها، وبخلاف هدف الشركة الأساسى تعمل أيضاً Blue Origin ضمن سباق القمر من أجل زيادة عمليات البحث المختلفة على سطح القمر وحوله.

هدف سبيس إكس

تعتبر شركة سبيس إكس حاليا الشركة الأهلية الوحيدة فى العالم التى تقوم بإرسال مركبات فضاء إلى مدار حول الأرض، وتستطيع إعادتها إلى الأرض بسلام