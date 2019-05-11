شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركة المطورة للعبة "بابجى" توقفها فى الصين.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة Tencent الصينية، والمطورة للعبة "بابجى" الشهيرة، قامت بإيقاف اللعبة فى بلدها الأم بشكل كامل، وذلك بعد فشلها فى الحصول على ترخيص من الحكومة الصينية لجمع الإيرادات التى تصلها من اللعبة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد اختارات الشركة طريقة أخرى للحصول على الإيرادات من خلال إطلاق لعبة جديدة تحمل اسم Helping Jingying or Elite Force for Peace، والتى توفر محتوى مشابه لـ "بابجى"، كما قامت الشركة أيضا بنقل المستخدمين من اللعبة الأولى للثانية لضمان استمرارهم فى اللعب على منصتها.

وقد حصلت اللعبة الثانية على الترخيص لجمع الأرباح وتوفير الإعلانات من الحكومة الصينية والحزب الشيوعى الحاكم، وهو الأمر الذى فشلت فيه لعبة "بابجى"، وهو الأمر الذى دفع الشركة لاتخاذ الخطوة السابق ذكرها لضمان تحقيقها عائد مالي.

وكشف التقرير أن السبب وراء عدم حصول "بابجى" على ترخيص فى الصين، يرجع إلى المشاهد الدموية التى تظهر فى اللعبة، إلا أن اللعبة الثانية لا تحتوى على تلك المشاهد، كما لا تظهر دماء عند قتل أحد المستخدمين، وهو ما يعنى الامتثال لقوانين الحكومة هنالك، لكن فى نفس الوقت، فإن اللعبتين متشابهتين إلى حد ما.