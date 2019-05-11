شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده .. كريس هيوز مؤسس فيس بوك الذى طالب بتقسيم الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت مؤخرا تقارير إعلامية تفيد بأن الشريك المؤسس بشركة فيس بوك "كريس هيوز"، طالب بتقسيم الشبكة الاجتماعية الأكبر فى عالم التواصل إلى ثلاث شركات، وهو الأمر الذى رفضته فيس بوك، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن كريس هيوز أحد مؤسسى فيس بوك.

- كريس هيوز:

هو رجل أعمال أمريكى، ساهم فى تأسيس موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكان يعرف عنه أنه المتحدث الرسمى باسم الشركة جنبا إلى جنب مع زملائه فى الغرفة مارك زوكربيرج، داستن موسكوفيتز، إدواردو سافرين وأخيرا أندرو ماكولوم.

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عمله فى فيس بوك

خلال سنته الأولى فى هارفرد أى فى عام 2002، قابل هيوز مارك زوكربيرج، والذى كان فى تلك الفترة ما زال يعمل على المراحل الأولى للفيس بوك، و طوال العامين التاليين، كان هيوز مسئول بصفة غير رسمية عن اختبارات النسخة التجريبية واقتراح المنتجات، وعندما اقترحت المجموعة نشر الموقع داخل المدارس الأخرى، عارض هيوز الفكرة معللا أنه يجب أن تكون لكل مدرسة موقع خاص بها للحفاظ على خصوصية الأعضاء المشاركين بالموقع وشعورهم بالأمان، ويرجع فضل كبير لهيوز فى تطوير العديد من الأدوات الخاصة بالموقع والتى أدت إلى نشر الموقع بعد ذلك ليكون هو الموقع الأول عالميا، وبذلك استحق هيوز أن يكون هو المتحدث الرسمى باسم المؤسسين والموقع.

فى عام 2006، تخرج من جامعة هارفرد حاصلا على درجة بكالوريوس فى تاريخ الفن والأدب، ثم عاد بعد ذلك إلى بالو ألتو مرة أخرى لينضم إلى فريق المؤسسين وطاقم العمل بفيس بوك، لكن فى عام 2007، ترك هيوز فيس بوك لينضم للحملة الانتخابية لباراك أوباما لعام 2008.