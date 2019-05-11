شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ما الزهر يلعب.. مستثمر اشترى سيارة زوكربيرج وأهداه أخرى حديثة فى 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار كريس هيوز، أحد مؤسسى موقع فيس بوك، جدلا واسعة بعد أن كتب مقالة فى صحيفة نيويورك تايمز حول مارك زوكربيرج ودعى إلى تفكيك الشبكة الاجتماعية، وقال إن ذلك عبارة عن حل بسيط لمعالجة احتكار فيس بوك.

ومن بين 6500 كلمة من الانتقادات التى تم إعدادها بعناية، هناك حكاية واحدة أو اثنتان عن الأيام الأولى لفيس بوك، والتى بدأ خلالها هيوز وزوكربيرج بناء شركة تجذب مليارى مستخدم.

وفى إحدى القصص، قال هيوز إن المستثمر الأول فى فيس بوك "بيتر ثيل" اشترى سيارة زوكربيرج فى عام 2005، وكان زوكربيرج فى ذلك الوقت يقود سيارة جيب "غير موثوق بها" فى جميع أنحاء منطقة خليج سان فرانسيسكو ، لذلك قدم له ثيل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.



مارك وثيل

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ووصف هيوز بتفاصيل حية محادثة مع زوكربيرج جرت داخل السيارة التى حصل عليها كهدية من "ثيل"، وقال إنه اعترف بالضغوط الهائلة التى شعر بها.

إذ انتقل فيس بوك من مشروع تم تطويره فى غرفة نوم إلى شركة جادة تضم محامين وقسم موارد بشرية، و حوالى 50 موظفًا، وأشار إلى أنه قال لنفسه ":لن يتوقف أبداً. كلما زاد حجمنا، زادت صعوبة العمل للحفاظ على النمو".

ويشير هيوز إلى أن هذه اللحظة هى التى فرر فيها زوكربيرج العمل بلا هوادة فى سبيل سعيه المتهور للنمو.

يذكر أن فيس بوك تضم الآن 38000 شخص، ولها عائدات سنوية تبلغ 56 مليار دولار، وتقدر قيمتها بأكثر من نصف تريليون دولار.