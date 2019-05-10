جوجل تكشف عن التفاصيل الرئيسية لنظام Fuchsia OS

اعترفت شركة جوجل بتطويرها نظامًا تشغيليًا ثالثًا يدعى “فوشيا” Fuchsia OS، وكشفت عن التفاصيل الرئيسية لهذا النظام التشغيلي، وعن الغرض منه، وعن الأجهزة التي قد تعمل بواسطته، وذلك على الرغم من أن النظام ما يزال يكتنفه الغموض.

وعرض هيروشي لوكهايمر Hiroshi Lockheimer، رئيس أندرويد، وكروم، خلال فعاليات مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2019، بعض الأفكار النادرة حول Fuchsia OS أمام الجماهير.

كما أدرجت جوجل نظام Fuchsia OS كمنصة يدعمها إطار تطوير تطبيقات الهاتف المحمول Flutter، وأوضحت أن هذا الإطار يُستخدم كطريقة أساسية لإنشاء تطبيقات Fuchsia OS.

وتتلخص المعلومات المعروفة حتى الآن عن نظام التشغيل Fuchsia OS بأنه مشروع مفتوح المصدر، على غرار AOSP، لكنه قادر على تشغيل جميع أنواع الأجهزة، بما في ذلك الأدوات المنزلية الذكية، وأجهزة الحاسب المحمولة، والهواتف الذكية.

ومن المعروف أيضًا أنه مبني على نواة جديدة تمامًا من جوجل، يُطلَق عليها “زيركون” zircon، والمعروفة سابقًا باسم “magenta”، وهي ليست نواة لينكس Linux kernel التي تشكل أساسَ نظامي أندرويد وكروم Chrome OS.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وليس هناك معلومات أخرى غير ذلك، ولم يظهر سوى نظرة سريعة على نموذج واجهة المستخدم الخاصة بهذا النظام التشغيلي قبل عامين.

وكانت هناك أيضًا تقارير على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، بخصوص اختبارات تطوير جوجل لنظام Fuchsia OS، على حواسيب Pixelbook، وخطط غامضة لجدول زمني لتطوير المنتجات، يوضح إمكانية الإصدار الرسمي لأول جهاز بنظام Fuchsia OS، خلال ثلاث إلى خمس سنوات

Advertisements

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يُعتقد أن جهاز جوجل Google Home Hub، الذي يُطلق عليه حاليًا اسم Nest Hub، هو أحد أجهزة اختبار نظام Fuchsia OS.

وقال لوكهايمر: “نحن نبحث في شكل جديد يمكن أن يكون عليه نظام التشغيل، وأعلم أن هناك أشخاصًا يقولون إن هذا هو نظام أندرويد الجديد، أو هذا هو نظام التشغيل كروم الجديد، لكن Fuchsia OS في الحقيقة ليس ذلك”.

وأضاف “يتعلق Fuchsia OS بمحاولة دفع أحدث التطورات من حيث أنظمة التشغيل، والأشياء التي نتعلمها من هذا النظام التشغيلي، يمكننا دمجها في منتجات أخرى”.

وأوضح المسؤول في شركة جوجل أن الهدف من النظام التشغيلي التجريبي هو تجربة معايير مختلفة، في إشارة إلى إمكانية تصميم Fuchsia OS للعمل على الأجهزة المنزلية الذكية، أو الأجهزة القابلة للارتداء، أو حتى أجهزة الواقع المعزز، أو الافتراضي.

وقال: “نحن نعلم أن أندرويد يعمل جيدًا على الهواتف، ونحن نعرف أن نظام كروم يعمل جيدًا على الحواسيب، وقادر على تشغيل تطبيقات أندرويد، لكن Fuchsia OS قد يكون الأمثل لبعض الأشكال الأخرى من الأجهزة، لذلك نحن نجري التجارب، فكر في أجهزة مخصصة. يفترض الجميع أن هذا النظام مخصص للهواتف، لكن ماذا لو أمكن استخدامه لأشياء أخرى”.

وعرض لوكهايمر، في محادثة منفصلة، بعضًا من التفاصيل الإضافية، على الرغم من أنه ما يزال غامضًا في تفاصيله، قائلًا: “لا يقتصر الأمر في عصر أجهزة إنترنت الأشياء على الهواتف وأجهزة الحاسب فقط، بل هناك عدد متزايد من الأجهزة التي تتطلب أنظمة تشغيل جديدة، وأعتقد أن هناك متسعًا كبيرًا لأنظمة تشغيل عديدة، ذات نقاط قوة، وتخصصات مختلفة، ونظام Fuchsia OS واحد من تلك الأشياء”.