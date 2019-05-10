لينوفو تطلق ساعتها الرقمية الذكية Ego

أطلقت شركة لينوفو ساعتها الرقمية الذكية المسماة Ego، بسعر يبلغ 29 دولارًا، والتي توضح كيف يمكن أن توجد الميزات الأساسية للأجهزة العصرية القابلة للارتداء بشكل تقليدي، مشابه لتصميم الساعات الرقمية الرياضية لجيل الثمانينات، من القرن الماضي.

ويعد الجهاز الجديد القابل للارتداء من الشركة الصينية في الأساس ساعة رقمية، توفر أيضًا ميزات تركز على اللياقة البدنية، مثل تتبع معدل ضربات القلب، وتتبع الخطوات، ومراقبة النوم، وتتبع الأنشطة.

وتأتي الساعة لسد الفجوة بين الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، إذ توفر Lenovo EGO ميزات شاملة للصحة واللياقة البدنية على معصمك، بالتزامن مع تقديم خدمات الهاتف الذكي.

وتتميز الساعة بأنها مصنوعة من المطاط والبلاستيك السميك، مع عتاد أكثر حداثة في الداخل، بما في ذلك تقنية البلوتوث، ووجه ساعة بقياس 42 ميليمترًا، وشاشة تعمل باللمس بقياس 1.6 إنش، مضادة للانعكاس، ومحرك اهتزاز، وزر “Light” مخصص لإضاءة الشاشة.

كما أنها تتوافق مع نظامي التشغيل أندرويد، وآي أو إس iOS، بما في ذلك الإشعارات للمكالمات الهاتفية، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وتطبيقات الوسائط الاجتماعية، ويمكن ربطها بالهاتف الذكي عبر تطبيق Lenovo Life.

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وتحتوي أيضًا على ما يسمى بمراقب معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، ومقاومة للماء حتى 50 مترًا، مما يسمح باستخدامها كمتتبع للسباحة، إلى جانب تتبعها لطرق السباحة، وتتبعها للنوم، وتتبعها للسعرات الحرارية المحروقة أثناء النشاط.

وتتعقب الساعة بيانات النوم بشكل علمي، وذلك بالنظر إلى أن كمية ساعات النوم ونوعيتها لهما تأثير كبير على حياتنا، لذا فإن ساعة لينوفو تتعقب بدقة أنماط نومك، وتساعدك على تحديد جدول للنوم، وتقييم مدى نومك.

وتزعم لينوفو أن مستشعر معدل ضربات القلب يوفر بيانات دقيقة عن معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، أثناء أنشطة مثل الجري، وركوب الدراجات، على سبيل المثال لا الحصر، مع عمر بطارية طويل يدوم حتى 20 يومًا على شحنة واحدة، إلا أن طول عمر البطارية سيختلف باختلاف نمط الاستخدام.

وما تتخلى عنه ساعة لينوفو الجديدة Lenovo Ego بالمقارنة مع ساعة آبل الذكية، أو ساعة سامسونج الذكية، هو الشاشة الملونة القابلة للبرمجة، والميكروفون، إلى جانب عدد من الأمور الأخرى.

وتتيح لك الشاشة الأحادية اللون الاطلاع على مؤشرات الوقت والحالة، مع وجود مكبر صوت صغير للتنبيهات بصوت عالٍ، ويمكنك النقر على الشاشة التي تعمل باللمس لتشغيل الكاميرا، والتقاط الصور على الهاتف الذكي المرتبط بها، لكنك غير قادر على إجراء مكالمات هاتفية من خلال ساعة لينوفو الجديدة.