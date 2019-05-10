تكنولوجيا: أونلاين| عيش على النت وتصفح 60 عاما من إنجازات وكالة ناسا في صور!

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أكثر من 127 ألف صورة التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” NASA منذ عام 1915 حتى الآن، أصبحت متاحة الآن عبر الإنترنت، بفضل مشروع جوجل للفنون والثقافة Google Arts & Culture، حيث يمكنك تصفحها جميعا عبر هذا الرابط.

إنها القصة الكاملة لتاريخ ناسا المشرف في مجال استكشاف الكواكب والمجرات، يحكي تاريخا مصورا لإنجازات تفوق مخيلة البشر، ويقدمها الموقع الإلكتروني في عرض يزيدها إبهارا وتألقا.

عند الدخول إلى الموقع، ستجد أمامك دوائرا تضم اكتشافات وكالة ناسا وإنجازاتها، فهناك دائرة للنظام الشمسي Solar System، وأخرى للمجرات Galaxies، وللكواكب الخارجية Exoplanets وغيرها. عند ضغط على أحدها، ستدخل إلى عالم من الصور البديعة، كل صورة بجوارها وصفها بالتاريخ، تحكي قصة الصورة والمعلومات التي حصلنا عليها، بالإضافة إلى أن كل الصور يمكن مشاركتها أو تنزيلها.