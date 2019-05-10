Realme تكشف عن المواعيد التي ستحصل فيها هواتفها الذكية على تحديث Android 9 Pie التجريبي

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Realme في الأونة الأخيرة نشطية جدًا في سوق الهواتف الذكية المتوسطة، فهي قامت بإطلاق كل من Realme 3 و Realme 3 Pro، ولكن يبدو أن العلامة التجارية الصينية لم تنسى أجهزتها القديمة لأنها تخطط لمنحها تحديث Android 9 Pie التجريبي في الشهر المقبل.

أعلنت الشركة عن العديد من الميزات والتغييرات التي ستصل مع تحديث Android 9 Pie إلى هواتفها الذكية القديمة في المنتدى الرسمي التابع لها. الهاتف Realme 2 Pro الذي تم إصداره في العام الماضي سيكون هو أول من يحصل على تحديث Android 9 Pie التجريبي، فهو سيحصل عليه في اليوم 15 مايو، في حين سيصل إلى كل من Realme 1 و Realme U1 في اليوم 5 يونيو، وسيليهما Realme 2 و Realme C1 في اليوم 15 يونيو. ووفقا لشركة Realme، فينبغي أن تستغرق الفترة الإنتقالية من النسخة التجريبية إلى النسخة الرسمية من 15 إلى 20 يومًا فقط.

تشمل المستجدات الأخرى التي ستأتي مع واجهة ColorOS 6 ميزات الرفاهية الرقمية و Hyper Boost 2.0. وسيحصل الهاتف Realme 3 Pro كذلك على تحسينات على مستوى الكاميرا، وبالضبط على مستوى الوضعين Chroma Boost و Nightscape، فضلا عن تحسين وضع الفيديوهات البطيئة.

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ذكرت شركة Realme كذلك أنها تعمل على أداة لإستعادة نظام التشغيل الأصلي للمساعدة في حالة حدوث أي مشاكل عندما يتم تثبيت الرومات المخصصة على هواتفها الذكية.