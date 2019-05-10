الإصدار الجديد من Google Assistant سيصل لأول مرة مع هواتف Google Pixel 4

فاطمة أيت طالب - دبي - في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019، أعلنت شركة جوجل أنها ستقوم بترقية مساعدها الرقمي Google Assistant بحيث سيصبح أسرع بكثير مقارنة مع الإصدار السابق من نفس المساعد الرقمي. إذا كنت ترغب في الحصول على هذا الإصدار الجديد من Google Assistant، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أنك قد تضطر لشراء الهاتف Google Pixel 4 للحصول عليه.

هذا لأنه إتضح أن الإصدار الجديد من المساعد الرقمي Google Assistant سيظهر لأول مرة على الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، وهما الهاتفين اللذان من غير المتوقع أن يتم الإعلان عنهما بشكل رسمي حتى الربع الرابع من هذا العام. وفيما يتعلق بما إذا كانت الأجيال السابقة من هواتف Google Pixel ستحصل عليه أم لا، فنحن نعتقد بأنها ستحصل عليه، ولكن يبدو أن هواتف Google Pixel 4 ستحصل عليه أولاً.

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لم تذكر شركة جوجل ما إذا كان الإصدار الجديد من Google Assistant سيحتاج إلى عتاد إضافي ليعمل، لذلك فمن غير الواضح أيضًا ما إذا كان الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL اللذان أعلنت عنهما شركة جوجل مؤخرًا مؤهلان للحصول عليه. تتمثل إحدى مشاكل المساعدين الرقميين في الحاجة إلى إرسال أوامر المستخدمين إلى خادم بعيد ليتم معالجتها.

ينتج عن هذا تأخير بسيط، وهذا يتوقف على مدى سرعة إتصالك بالإنترنت. ومع ذلك، بناء على ما يمكننا قوله من العرض التوضيحي لشركة جوجل، فإن الإصدار الجديد من Google Assistant سيستجيب لأوامر المستخدمين على الفور ومن دون أي تأخير تقريبًا مما يجعل إستجابته شبه فورية تقريبًا.