شركة TSMC ستبدأ الإنتاج الضخم للمعالجات بتكنولوجيا 5nm في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة TSMC الإنتاج التجريبي للرقاقات والمعالجات بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر، وهي تتوقع أن تبدأ الإنتاج الضخم في النصف الأول من العام المقبل. تعد تكنولوجيا التصنيع الجديدة هذه بجعل المعالجات أصغر بنسبة 45 في المئة، فضلا عن تحسين الأداء بنسبة 15 في المئة مقارنة مع المعالجات الحالية المصنعة بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر. وهذه الأرقام بطبيعة الحال لا تأخذ بعين الإعتبار التحسينات على مستوى المعمارية.

وبالنسبة للمعالجات الجديدة القادمة في وقت لاحق من هذا العام، فسوف تقوم شركة TSMC بتصنيعها بإستخدام تكنولوجيا +7nm، وهي تكنولوجيا التصنيع التي ينبغي أن تخفض إستهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 6 و 12 في المئة، وزيادة كثافة الترانزستورات بنسبة 20 في المئة مقارنة مع المعالجات الحالية المصنعة بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر ( 7nm ).

هناك الكثير من العملاء الذين يصطفون للإستفادة من تكنولوجيا التصنيع +7nm التابعة لشركة TSMC. وجدير بالذكر أن TSMC هي الشركة الوحيدة التي تشرف على تصنيع المعالجات لشركة آبل، على الأقل حتى العام 2020. ومن المحتمل أن تختار شركة كوالكوم اللجوء إلى شركة TSMC لتصنيع معالجها الرائد المقبل لأنه يجري تصنيع المعالج Snapdragon 855 الحالي بإستخدام تكنولوجيا 7nm. وينبغي أن تشرف شركة TSMC كذلك على تصنيع المعالج HiSilicon Kirin 985 الذي من المفترض أن يتم إستخدامه في سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series القادمة في وقت لاحق من هذا العام لشركة Huawei، على الرغم من أنها قد تتمسك بتكنولوجيا التصنيع 7nmm بدلاً من الإنتقال إلى +7nm.

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شركة TSMC تعمل أيضًا على تكنولوجيا التصنيع +5nm. وستبدأ الشركة التصنيع التجريبي للمعالجات بإستخدام هذه التكنولوجيا في الربع الأول من العام المقبل على أمل أن تبدأ عملية الإنتاج الضخم في العام 2021. وستعمل تكنولوجيا التصنيع هذه على تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة في إستهلاك الطاقة، ولكن لا توجد أرقام رسمية.