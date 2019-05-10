سامسونج تُصدر تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy On7 Prime مع واجهة One UI

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy On7 Prime في الهند. تم إطلاق هذا الهاتف في هذا البلد الآسيوي في شهر يناير من العام 2018، ولكنه معروف فعليًا في أماكن أخرى حول العالم بإسم Galaxy J7 Prime، وتم إصداره لأول مرة في شهر سبتمبر من العام 2016.

على هذا النحو، من المستغرب للغاية أن تقوم شركة سامسونج بتحديث هذا الهاتف إلى Android 9 Pie، لأنه جاء إلى السوق مع نظام الاندرويد Marshmallow. على أي حال، هذا التحديث متوفر حاليًا للتحميل عبر الهواء ويبلغ حجمه نحو 1GB، ويشمل كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، وواجهة One UI الأحدث من سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مايو 2019.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.