تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يطلق ميزة جديدة وتويتر يكشف عن تقرير الشفافية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات فى عالم التكنولوجيا، بداية من كشف جيف بيزوس رئيس شركة أمازون عزمه إرسال مركبة للهبوط على القمر بحلول عام 2024، إضافة إلى إطلاق فيس بوك للمستخدمين ميزة جديدة للاحتفال بأعياد الميلاد، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا لليوم كما يلى: Advertisements يعنى إيه اتفاقية باريس للمناخ.. وهتحل مشكلة ارتفاع الحرارة إزاى؟

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