شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز آيبود عمره 18 عاما معروض للبيع بـ 20 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد جهاز الآيبود واحد من أبرز الأجهزة التى كانت مسئولة عن وضع أبل على الطريق لتصبح شركة التكنولوجيا الأكثر قيمة فى العالم، وتم الكشف عنه لأول مرة فى عام 2001 من قبل ستيف جوبز الذى تفاخر بأنه قد يمكنك من حمل "1000 أغنية فى جيبك".



iPod

والآن، بعد 18 عامًا، ظهر جهاز آيبود أصلى على موقع eBay يعود لعام 2001 مقابل 20 ألف دولار، ولا يزال مغلقًا فى عبوته الأصلية، ويقول صاحب الجهاز أنه متخصص فى جمع أجهزة أبل منذ فترة طويلة، وكان هذا الـ iPod بسعة 5 جيجا بايت فى حوزته الشخصية منذ عقدين تقريبًا، وأبقِى فى درجات حرارة باردة وبعيدا عن أشعة الشمس.

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ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، قال عارض الجهاز ":أضمن أنه لم يتم استخدامه تمامًا ولم يتم لمسه داخل عبوته الأصلية، إلى جانب سماعات الرأس الأيقونية وملحقات الشحن والكتيبات".

ويوجد داخل جهاز الـ iPod مساحة تخزين بسعة 5 جيجابايت كانت تعتبر مساحة ضخمة فى ذلك الوقت، عمر البطارية يصل إلى 10 ساعات، بفضل شاشة LCD الرمادية.