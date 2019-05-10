الأرصاد: غدًا ارتفاع الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كتب ــ أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا السبت ، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب لتكون مثيرة للأتربة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما...