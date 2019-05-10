الهاتف الرائد القادم من Redmi سيضم مستشعر البصمة في الشاشة، وبطارية رائعة

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تسريب معلومات الكثير من الهواتف الذكية في الأونة الأخيرة، وخصوصا بعدما بدأت بعض الشركات تتنافس مع بعضها البعض من خلال الكشف التدريجي عن مواصفات وميزات هواتفها القادمة. المدير العام للعلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi، السيد Lu Weibing على سبيل المثال، كان نشطًا للغاية على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo في الأسابيع القليلة الماضية، وقد أكد لنا بالفعل بعض المواصفات الأساسية للهاتف الرائد القادم من شركة Redmi.

اليوم لا يختلف كثيرًا عن الأيام القليلة الماضية، فقد تأكد رسميًا كذلك الآن أن الهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية الصينية Redmi سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وبالإضافة إلى ذلك، قال السيد Lu Weibing بأن عمر البطارية في الهاتف الرائد القادم من الشركة سيكون رائعًا، ولكنه لم يكشف لنا عن سعة بطارية هذا الهاتف. ومع ذلك، الشائعات السابقة إقترحت قدومه مع بطارية بسعة 4000mAh، وهي البطارية التي ينبغي أن تكون كافية عندما يتم إقرانها مع المعالج Snapdragon 855 الذي سيدير العرض.

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وبالتأكيد، الهاتف الرائد المقبل لشركة Redmi لن يحمل إسم Redmi X، ولكنه قد يحمل بدلاً من ذلك إسم Xiaomi K20 Pro في حالة إذا كان التسريب الذي وردنا مؤخرًا صحيحًا. سيتعين علينا الإنتظار ونرى مع العلم بأنه من المرجح أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في اليوم 13 مايو أو 20 مايو، وبالتالي فنحن لسنا بعيدين عن اللحظة التي سيتم فيها الكشف عن كافة التفاصيل.