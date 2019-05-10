تسريب المزيد من الصور الترويجية للهاتف Honor 20 Pro، وهذه المرة مع المزيد من الموضة

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام، رأينا مجموعة من الصور الترويجية المسربة للهاتف Honor 20 Pro القادم من العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei. والآن، نحن هنا اليوم مع دفعة الجديدة من الصور من نفس المصدر تستعرض لنا نفس الهاتف.

جميع هذه الصور التي تم تسريبها اليوم تؤكد صحة ما رأيناه حتى الآن، بما في ذلك حقيقة أن الهاتف Honor 20 Pro لن يضم ثقبًا على مستوى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية على عكس ما لمح إليه أحد التسريبات السابقة.

ذلك التسريب السابق جعلنا نعتقد بأن الهاتف Honor 20 Pro سيضم الكاميرا الأمامية في ثقب سيتواجد في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، ولكن الصور الترويجية التي تم تسريبها مؤخرًا لا تُظهر أي شيء من هذا القبيل. وبطبيعة الحال، لا يمكننا التأكد من صحة أي من التسريبين، ولكن التخمين الأفضل الآن هو أن الهاتف Honor 20 سيضم الثقب على المستوى الشاشة، في حين سيضم الهاتف Honor 20 Pro كاميرا أمامية منبثقة.

عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار لنحو أسبوعين قبل أن نرى العلامة التجارية الصينية Honor تزيح الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Honor 20 Series. وبالتالي، لا تنزعج لأن هذا اللغز سينكشف في نهاية المطاف.