جوجل تزيل الدعم لخاصية Android Beam في نظام Android Q

فاطمة أيت طالب - دبي - نظام Android Q الجديد من شركة جوجل سيجلب معه العديد من الميزات الجديدة، ولكنه سيقوم أيضًا بالتخلص من إحدى الميزات القديمة، وهي Android Beam. لا توجد ميزة بديلة من شركة جوجل تلوح في الآفق، ولكن يمكن الحصول على نفس الوظائف التي تتيحها ميزة Android Beam عن طريق العديد من التطبيقات، بما في ذلك Google Files.

بالنسبة لأولئك منكم الذين لا يتذكرون، فإن ميزة Android Beam مصممة في الأصل لنقل البيانات من جهاز إلى آخر بحيث يتم إستخدام تقنية NFC للقيام بالمصافحة والبلوتوث لإرسال البيانات.

يمتلك تطبيق Google Files القدرة على مشاركة الملفات محليًا عبر شبكة WiFi. هذا يوفر سرعة تصل إلى 480 ميجابت في الثانية، وهو ما يفوق سرعة البلوتوث. يتم الإتصال الأولي عبر البلوتوث على غرار AirDrop من شركة آبل، وبعد ذلك يتم تشفير النقل بإستخدام ترميز WPA2.

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تم تقديم ميزة Android Beam لأول مرة في العام 2011 مع الأندرويد Ice Cream Sandwich. وفي نفس العام، قامت شركة آبل بإطلاق ميزة AirDrop مع نظام iOS 7، وعلى ما يبدو، التقنية الخاصة بشركة آبل حققت نجاحًا أكبر من التقنية التابعة لشركة جوجل.