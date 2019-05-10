Realme تؤكد رسميًا قدوم الهاتف Realme X مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo أن هاتفها القادم والذي تأكد رسميًا أنه سيحمل إسم Realme X سيضم المستشعر Sony IMX586 الذي تبلغ دقته 48 ميغابكسل. الآن، أكدت لنا الشركة الصينية أن الهاتف Realme X سيضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

قالت شركة Realme كذلك أن مستشعر بصمات الأصابع هذا سيكون مدعومًا بتقنية تسريع القراءة DSP، وهي التقنية التي لا تجعله سريعًا فحسب، بل تساعدك أيضًا على فتح الهاتف بسرعة تحت الضوء المباشر. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X جنبا إلى جنب مع الهاتف Realme X Lite في الصين في اليوم 15 من شهر مايو الجاري. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أنه تم بالأمس تسريب جدول يستعرض لنا المواصفات التقنية الخاصة بكلا الهاتفين، ويمكنك إلقاء نظرة على هذا الجدول أدناه :