علوم وتكنولوجيا

العلماء الروس يكتشفون سر اختفاء الماء على سطح المريخ

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ووفقا للخبراء، فإن كل عامين (أرضيين) يحل على الكوكب الأحمر فصل صيف حار جدا، وفق موقع "وان".

وأضاف الخبراء أنه في الغلاف الجوي للمريخ تنشأ "نافذة"، حيث يرتفع بخار الماء إلى الطبقة العليا ومنها تنقله الرياح إلى القطب الشمالي.

ويشار إلى أنه منذ وقت طويل مضى، كان سطح المريخ يحتوي على أنهار ومحيطات، ولكن بعد ملايين السنين اختفت 80% منها.

ويعتقد العلماء أن سبب ذلك يعود إلى الإشعاع الشمسي والتي تقسم الجزيئات إلى الهيدروكسيل والهيدروجين.

ووفقا لهم، فإن مدار الكوكب يلعب دورا هاما في ذلك، حيث مع بداية فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، يرتفع بخار الماء مع الهواء الدافئ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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