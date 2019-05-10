شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتعهد بخلو أدوات الأطفال من المواد السامة وتدفع 700000 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت شركة أمازون على زيادة معايير مراقبة الجودة الخاصة بالمستلزمات المدرسية وأدوات الأطفال للتأكد من أنها لا تحتوى على مستويات غير قانونية من الرصاص والكادميوم.

وقال المدعى العام لواشنطن "بوب فيرجسون" إن شركة أمازون وافقت على الإصلاحات بعد أن أظهر تحقيق أجراه مكتبه عشرات العناصر التى تحتوى على مواد سامة أعلى من المستويات القانونية، وكجزء من الاتفاقية، وافقت أمازون أيضًا على دفع 700000 دولار، والتى سيتم استخدامها لتمويل جهود حماية البيئة فى المستقبل.

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امازون

وقال فيرجسون فى بيان :"بصفتى أحد الوالدين، عندما أشترى منتجات لأطفالى، أتوقع أن تكون آمنة، ويجب على جميع تجار التجزئة التأكد من أن منتجاتهم لا تشكل تهديدًا لأطفال واشنطن".

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، تحتوى بعض أكياس القلم الرصاص على أجزاء تحتوى على أكثر من 80 ضعف الحد القانونى للرصاص وحوالى 29 مرة الحد القانونى للكادميوم، وعندما تم إبلاغ أمازون بنتائج التحقيق، شجعت المشترين على التخلص من المواد السامة وأصدرت أكثر من 200،000 دولار فى صورة مبالغ مستردة.

وقال متحدث باسم شركة أمازون: "تعد سلامة العملاء من أهم أولويات أمازون، ونحن نعمل عن كثب مع شركائنا فى البيع للتحقق من أن اللوازم المدرسية فى متجرنا آمنة، ونعمل على تحسين عملياتنا باستمرار للتحقق من سلامة هذه المنتجات، نرحب بالتعاون المستمر مع النائب العام والوكالات الأخرى من أجل تعزيز سلامة العملاء."