ترامب يتسبب في ارتفاع أسعار هواتف آيفون

كتب حسام رضوان

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتسبب في زيادة أسعار هواتف "آيفون" والدمى، ذلك في حال تنفبذ قراره بتوسيع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية لتشمل 325 مليار دولار إضافية من البضائع التي لم تشملها العام الماضي.

أضافت الشبكة في تقرير لها اليوم، أن إدارة ترامب بالفعل تمضي قدما في خططها لرفع التعريفات الحالية من 10 ٪ إلى 25 ٪ ،وهي طلقة تحذيرية إلى بكين وسط مفاوضات مستمرة نحو اتفاق تجاري شامل.

أشارت إلى أن التعريفات حتى اللحظة تجنبت الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية...