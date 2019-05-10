شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يخطط لإرسال مركبة للهبوط على القمر بحلول عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجل الأعمال " جيف بيزوس" عن رؤيته الشاملة لمستقبل الإنسانية فى الفضاء، إذ وضع بيزوس خطط لشركته الفضائية " Blue Origin"، وكيف يمكن لها أن تمهد الطريق إلى الفضاء مستقبلا، حيث كشف عن مركبة فضائية معدة لنقل المعدات والبشر إلى القمر بحلول عام 2024، تحمل اسم Blue Moon.

ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى، فقال بيزوس خلال عرض تقديمى لوسائل الإعلام وصناع الفضاء ضم مسئولين من ناسا وعملاء محتملين، إن المركبة ستتمكن من إيصال حمولات إلى سطح القمر، ونشر ما يصل إلى أربعة مركبات فضائية أصغر وإطلاق الأقمار الصناعية فى مدار حول القمر، مضيفا أن القمر مكان جيد لبدء التصنيع فى الفضاء، بسبب أن جاذبيته أقل من الأرض، كما أن استخراج الموارد من القمر يتطلب طاقة أقل بمقدار 24 مرة مقارنةً بالأرض.

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فيما يرى بيزوس أن الخطوة الأولى يجب أن تنطوى على تخفيض حاد فى تكلفة الوصول إلى الفضاء، وهذا هو السبب فى أن كل من SpaceX، وBlue Origin، تمتلكان صواريخ كبيرة قابلة لإعادة الاستخدام، فيما تعد مسألة إعادة استخدام الصواريخ إحدى التطورات الرئيسية فى صناعة الفضاء، حيث تتطلع الشركات إلى تقليل تكلفة إرسال البشر، والأقمار الصناعية، والتجارب إلى الفضاء.

وكشف جيف بيزوس مجموعة من المعلومات حول المركبة الجديدة والتى تحمل اسم Blue Moon، يمكنها نقل ما يصل إلى 3.6 أطنان من الشحنات إلى سطح القمر، فيما يبلغ وزنها حوالى 16.5 طن عند تحميلها بالوقود.