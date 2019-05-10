شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشتغل إزاى .. هكذا يعمل القمر الصناعى فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تساءلت من قبل عن الكيفية التى يعمل من خلالها القمر الصناعى، وكيف يمكن له ارسال الاتصالات والبث التلفزيونى فى كافة أرجاء كوكب الأرض، لكن لفهم كيفية عمل القمر الصناعى، ينبغى فى البداية فهم كيفية دوران القمر الصناعى حول الأرض.

دوران القمر الصناعى:

يحتاج القمر الصناعى أن يسير بسرعة 7.5 كيلومتر فى الثانية للتغلب على جاذبية الأرض، والدوران حولها فى مسار دائرى أو شبة دائرى، حتى يتجنب السقوط إلى سطح الأرض، إذ توجد حاليا آلاف الصواريخ التى تستطيع الانطلاق بسرعات فائقة تتغلب على قوة الجاذبية الأرضية.

- أنواع الأقمار الصناعية:

هناك عدة أنواع للأقمار الصناعية، مثل:

الأقمار الفلكية.

الأقمار المستخدمة للاتصالات والبث التلفزيوني.

الأقمار مراقبة الأرض ودراسة الأحوال الجوية والطقس.

الأقمار المستخدمة للملاحة.

الأقمار المستكشفة.

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الأقمار المستخدمة فى الطاقة الشمسية.

الأقمار الدقيقة.

الأقمار العسكرية.

مما يتكون القمر الصناعي:

يتكون القمر الصناعى من جزئين رئيسيين، هما المركبة نفسها، والجزء المحدد الذى تحمله لأداء العمل المخصص لها سواء بث تلفزيونى أو اتصالات أو طقس او غيرها.

- المركبة نفسها:

تضن الصندوق الخارجى، والألواح الشمية، والبطاريات، القياس عن بعد وهو نظام تحكم عن بعد يرسل البيانات المرصودة من القمر الصناعى، وأوامر التشغيل بالاتجاه، فضلا عن "الدوافع الصاروخية"، وذلك لإبقائه فى مساره، وأنابيب الحرارة لحماية القمر الصناعى من الإشعاعات الشمسية.

- الحمولة:

تتضمن مستشعرات القمر الصناعى، وأجهزة كمبيوتر، وساعات ذرية لتوليد إشارات الوقت لأقمار الملاحة، وغيرها من الأمور، وهوائيات البث وهى المسؤولة عن ارسال واستقبال الاشارات بالإضافة الى الكاميرات والتى تستخدم فى البحوث العلمية او التجسس او اخبار الطقس.