- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تتيح للمستخدمين ميزة جديدة للاحتفال بأعياد الميلاد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك ميزة جديدة لمستخدميها للاحتفال بأعياد الميلاد، وهي ميزة "قصص أعياد الميلاد"، حيث تتيح فيس بوك الآن للمستخدمين القدرة على الاحتفال بعيد الميلاد في شكل قصة تختفي بعد مرور 24 ساعة، وذلك بحسب ما نشره فيس بوك عبر مدونته الرسمية.
وعلى ما يبدو أن فيس بوك يرغب في تعزيز استخدام القصص أكثر على منصتها الرئيسية مقارنة بانستجرام وواتس آب، وهو ما دفعها فى النهاية إلى تقديم قصص التهنئة بعيد الميلاد، إذ يمكن الآن للمستخدمين إنشاء بطاقة معايدة لأحد الأصدقاء وإضافية الصور أو الفيديوهات وكتابة رسالة تهنئة عليها ثم مشاركتها على شكل قصة تختفي بعد مرور 24 ساعة على نشرها.
كما يمكن للمتلقي تحديد الأصدقاء الذين يمكنهم رؤية قصص التهنئة، والتى لا تختلف كثيرا عن القصص الأخرى حيث يمكن إضافة الملصقات عليها أيضاً، فيما أشار التقرير إلى أن هذه الميزة الجديدة بدأت بالتوفر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما ستكون متاحة بشكل تدريجي لكافة المستخدمين حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فيس بوك تتيح للمستخدمين ميزة جديدة للاحتفال بأعياد الميلاد.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.