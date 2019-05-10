شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم برتغالى فعَّل "وضع الطيران" فى هاتفه على متن طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض رجل برتغالى على متن رحلة متجهة إلى مدينة فونشال عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية لغرامة قدرها ألفى يورو لوضع هاتفه المحمول فى "وضع الطيران" بدلا من إغلاقه تماما. وقالت هيئة حقوق المستهلك "ديكو" إن السلطات كانت بانتظار الرجل فى مطار فونشال لعدم إطاعته أوامر طاقم الطائرة وتلقى لاحقا الغرامة وأيدتها المحكمة. وقالت شركة الطيران إن الطائرة المعنية ربما كانت لا تزال تتأثر بالهواتف فى وضع الطيران، وكان التعدى بمثابة جريمة خطيرة للغاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تغريم برتغالى فعَّل "وضع الطيران" فى هاتفه على متن طائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.