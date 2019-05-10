فيسبوك تفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. فيديو

شيرين عادل
سارعت "فيسبوك" إلى رفض دعوة من الشريك المؤسس كريس هيوز، لتقسيم أكبر شركة في العالم لشبكات التواصل الاجتماعي إلى ثلاث شركات، بينما حث مشرعون وزارة العدل الأمريكية على إطلاق تحقيق بشأن الاحتكار.
ووفقا لفضائية الآن فبداية التفاصيل تعود لدعوة الشريك المؤسس لـ فيس بوك كريس هيوز لتقسيم أكبر شركة فى العالم لشبكات التواصل الإجتماعى لثلاث شركات ليكون رد فعل فيس بوك الرفض مباشرة .
وتخضع "فيسبوك" لتدقيق من هيئات تنظيمية حول ممارسات تبادل البيانات حول العالم وخطاب الكراهية، ومعلومات خاطئة عبر شبكتها.
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