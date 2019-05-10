تكنولوجيا: مزاد لبيع جهاز تشغيل الموسيقى أبل أيبود على موقع “إيباي” بمبلغ 350 ألف جنيه مصري!

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عندما أصدرت أبل Apple جهاز تشغيل الموسيقى “أيبود” iPod، في عام 2001، بمبلغ 399 دولارا، أصيب المستهلكون بالصدمة لارتفاع السعر، واليوم، وبعد مرور 18 عام، نحن على موعد مع صدمة جديدة أكثر قوة، بعد أن طرح “أيبود” للبيع على موقع “إيباي” eBay بمبلغ 19,995 دولارا (حوالي 350 ألف جنيه مصري)!

وفي وصف الجهاز المطروح للبيع على إيباي، قال صاحب الحساب الذي يعرضه للبيع: “أنا من هواة جمع أجهزة أبل، ووجدت جهاز أيبود 5 جيجابايت في مقتنياتي، عمره عقدين تقريبا، وهو محفوظ بعيدا عن أشعة الشمس، وأضمن لمن يشتريه أنه لم يستعمل ولم يمس، ومرفق معه سماعات الأذن الأصلية الخاصة به، والشاحن، وكتيب التشغيل”.

وعلى الرغم من هذا السعر الجنوني، إلا أن المزاد جذب كثيرين على موقع “إيباي”.