الخدمات الموسيقية التابعة لشركة جوجل تملك الآن 15 مليون مشترك

فاطمة أيت طالب - دبي - طريق شركة جوجل في سوق الخدمات الموسيقية غير معبد بالورود. قامت الشركة بتجربة Google Play Music، وهي الخدمة التي نتج عنها في وقت لاحق خدمة أخرى تدعى Youtube Music. ويزعم تقرير جديد من وكالة الأنباء بلومبورج أن عدد المشتركين في الخدمات الموسيقية التابعة لشركة جوجل يبلغ الآن 15 مليون مشترك، مما يجعله بعيدًا عن عدد المشتركين في الخدمات الموسيقية الرائدة في السوق مثل Apple Music و Spotify، فهذه الخدمات على سبيل المثال تملك 50 مليون و100 مليون مشترك على التوالي.

ووفقا لشركة جوجل، فقد ذكرت أن قاعدة مستخدمي Youtube Music و Youtube Premium نمت بنسبة 60 في المئة على أساس سنوي. تكلف الخدمة إبتداء من 9.99$ في الشهر في حين أن الخطة العائلية المكونة من ستة أشخاص تكلف 14.99$. ويمكن لأولئك الذين يمتلكون مكبر الصوت الذكي Google Home الإستفادة من الخطة المجانية المدعومة بالإعلانات من خدمة Youtube Music.

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أعرب مستخدمو Google Play Music عن عدم رضاهم بالإنتقال إلى Youtube Music بسبب عدم وجود بعض الميزات الرئيسية مثل ترحيل قوائم التشغيل على الرغم من الوعود التي أدلت بها شركة جوجل. في كلتا الحالتين، من الجيد أن نرى شركة جوجل تبذل بعض الجهود لتبسيط حلولها لبث الموسيقى، ولكن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت والجهد قبل أن تتمكن الشركة من الحصول على حصة مهمة في السوق.