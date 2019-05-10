Xiaomi تشوق لقدوم هاتف ذكي جديد يضم ثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بالتشويق لقدوم هاتف ذكي سيضم ثلاث كاميرات في الخلف في المنتدى الرسمي التابع لها في الهند.

الصورة التشويقية تعرض كاميرا واحدة وكاميرا مزدوجة إضافة إلى كاميرا ثلاثية، ولكن سيكون غريبًا لو قامت شركة Xiaomi بالإشارة إلى الكاميرا الثلاثية في هذه الصورة التشويقية إذا لم تكن هي الكاميرا التي سوف تستخدمها. لم يتم الكشف عن أي شيء آخر في المنشور الذي تم نشره على المنتدى، ولكننا نشك في بعض المواصفات.

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من خلال الإطلاع على التقرير الذي صدر قبل يوم أمس، والذي يدعي أن شركة Xiaomi تستعد لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية مزودة بمعالجات تنتمي إلى سلسلة Snapdragon 7xx Series، فمن الممكن أن يكون هذا الهاتف هو الذي تطلق عليه الشركة الصينية الإسم الرمزي Pyxis. وإذا نظرنا إلى الوراء أكثر من ذلك، فقد كان نائب رئيس الشركة قد شوق في الشهر الماضي لقدوم هاتف جديد يضم المعالج Snapdragon 730.

لا يزال يتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن تقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف لأننا لم نسمع بعد عن موعد الحدث.