Asus تكشف لنا عن بعض المواصفات الخاصة بالهاتف Asus Zenfone 6 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة Asus اليوم عن بعض المواصفات التي سيأتي بها هاتفها الرائد المقبل Asus Zenfone 6 والذي سيتم إزاحة الستار رسميًا عنه في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 16 مايو.

قامت شركة Asus بنشر صورة في حسابها الرسمي على شبكة تويتر تؤكد فيها أن الهاتف Asus Zenfone 6 سيضم المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وضوء LED للإشعارات، فضلا عن منفذ السماعات 3.5mm في الجزء السفلي من الجهاز إلى جانب منفذ USB Type-C. وعلى الجانب الأيمن من الهاتف، سيكون هناك زر Smart Key الذكي وأزرار التحكم بالصوت، فضلا عن زر التشغيل. وعلى اليسار ستكون هناك ثلاث فتحات لبطاقات SIM وبطاقات MicroSD.

وبالإضافة إلى ذلك، قام مسؤول تنفيذي في شركة Asus بالكشف عن بعض التفاصيل حول الهاتف Asus Zenfone 6 على شكل شفرة مورس على شبكة إنستاجرام. عندما تم تحويل الشفرة، تأكدنا بأن الهاتف Asus Zenfone 6 سيضم كاميرتين في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وتأكدنا أيضًا بأنه سيضم بطارية بسعة 5000mAh.

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وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Asus Zenfone 6 سيأتي كذلك مع شاشة خالية تمامًا من القطع أو الثقب، وهي الشاشة التي ستمتاز بدقة +FullHD، على الأقل وفقا للمعلومات التي تم رصدها سابقًا في منصة إختبارات الأداء AnTuTu.

نحن على بعد أسبوع واحد فقط من كشف النقاب عن الهاتف Asus ZenFone 6، ولكن حتى ذلك الحين، قد نرى شركة Asus تكشف عن بعض الميزات الإضافية التي سيأتي بها هاتفها الرائد لهذا العام.