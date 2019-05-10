هواتف Huawei و Honor الرائدة ستحصل على تحديث Android Q بمجرد إطلاقه

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما ليس من المستغرب أن تحصل أحدث الهواتف الرائدة من Huawei و Honor على تحديث Android Q قبل بقية الهواتف الذكية المتواجدة في محفظتها.

ومع ذلك، وعدتنا شركة Huawei للتو على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن سلسلات هواتفها الذكية Huawei P30 Series و Huawei Mate 20 Series و Honor View 20 و Honor Magic 2 ستحصل على تحديث Android Q إلى جانب الإصدار التالي من واجهة EMUI فور إصدار شركة جوجل النسخة الرسمية والمستقرة من هذا التحديث لهواتف Google Pixel.

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هذا وعد كبير وسيكون من الرائع لو قامت شركة Huawei بالوفاء به، وخاصة عندما تفكر في حقيقة أن واجهة EMUI تأتي مع العديد من الميزات والتغييرات الخاصة وتوفر تجربة مختلفة عن تلك التي يوفرها نظام الأندرويد الخام. ولكن من المؤكد أنها ستستعين ببعض ميزات Android Q الجوهرية بالإضافة إلى الوظائف الخاصة المدمجة في واجهة EMUI.