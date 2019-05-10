الأرصاد تعلن تفاصيل طقس المساء

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة "خامس أيام رمضان"، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

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2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

شبين الكوم 16 26

طنطا 15 23

دمنهور 16 23

الإسكندرية 16 23

بلطيم 17 22

مطروح 12 23

السلوم 10 25

سيوة 12 27

بورسعيد 17 24

دمياط 17 24

الزقازيق 17 27

الإسماعيلية 14 26

السويس 16 25

العريش 14 21

رفح 14 21

رأس سدر 16 28

نخل 12 25

نويبع 20 27

طابا 14 27

كاترين 09 23

الطور 17 28

شرم الشيخ 19 28

الغردقة 18 31

مرسى علم 18 32

الفيوم 15 27

بنى سويف 15 27

المنيا 15 28

أسيوط 15 29

سوهاج 19 30

قنا 19 31

الأقصر 18 32

أسوان 21 33

أبوسمبل 20 33

الوادى الجديد 14 31

شلاتين 20 28

أبو رماد 21 29

حلايب 22 25

رأس حدربة 21 26

ونوهت الهيئة إلى أن يمكن الاتصال للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الآتي 24646721.