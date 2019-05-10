جوجل تجلب المعرفات الإلكترونية إلى أندرويد

أعلنت جوجل خلال اليوم الأخير من مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019 أنها تعمل على جلب المعرفات الإلكترونية إلى الإصدارات المستقبلية من نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد، وأكدت الشركة، بشكل منفصل، أن جميع أجهزة Android Q الجديدة ستكون مطالبة بتشفير بيانات المستخدم.

وستحل بطاقة المعرفات الإلكترونية محل بطاقة المعرفات الفعلية، لكنها ستعمل بنفس الطريقة، حيث ترغب جوجل في استخدامها عبر جميع معاملات العالم المادي.

وستكون أيضًا مكونًا رئيسيًا في المحفظة الرقمية، التي يمكن أن تحل محل تذاكر الطائرة، وبطاقات الولاء، وبطاقات الائتمان، لكنها غير قادرة على العمل كبطاقة هوية.

وتتطلع جوجل إلى إضافة دعم المعرف الإلكتروني حتى يتمكن المطورون من إنشاء تطبيقات للأجهزة المحمولة يمكن استخدامها بشكل آمن كمعرف إلكتروني.

وقال رينيه مايرهوفر Rene Mayrhofer، وشياو ون شين Xiaowen Xin، من فريق الأمن والخصوصية في أندرويد: “نتطلع بعد Android Q إلى إضافة دعم المعرف الإلكتروني لتطبيقات الأجهزة المحمولة، بحيث يمكن استخدام الهاتف كمعرف، مثل رخصة القيادة”.

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ولم تقدم الشركة أي تفاصيل مؤكدة حول خططها، بل ركزت فقط على الجهود المستقبلية، ويبدو أنه من غير المتوقع وصول ميزة المعرفات الإلكترونية إلى Android Q، وذلك تبعًا إلى أن العملية ليست بسيطة، وستتطلب الامتثال لإجراءات تشفير وتوحيد معينة.

وسيكون من الصعب وضع جدول زمني لوصول الميزة، لأن المعرفات الإلكترونية تتطلب في الدرجة الأولى تشفيرًا، والذي بدوره يتطلب في المقام الأول أن تكون الأجهزة آمنة.

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وأضاف أعضاء فريق الأمن والخصوصية في أندرويد “تحتوي تطبيقات مثل هذه على الكثير من متطلبات الأمان، وتتضمن التكامل بين تطبيق العميل على الهاتف المحمول للمستخدم وأنظمة السلطات المستخدمة لإصدار الترخيص والتحديثات والإلغاء”.

وقالت جوجل: إنها ما تزال تنتظر التوحيد القياسي الرسمي من ISO قبل المضي قدمًا، مع العلم أن نظام آي أو إس iOS من آبل لا يدعم حاليًا نظام المعرفات الإلكترونية أيضًا.

ويجري تطوير ما يعرف باسم معيار ISO لرخصة القيادة على المحمول (mDL) منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وتساهم جوجل في تطوير هذا المعيار، لكن يبدو أن الشركة قد سئمت من الانتظار.

ويتمثل هدف جوجل النهائي في جعل نظامها التشغيلي أندرويد قاردًا على تخزين بطاقات المعرف بشكل آمن، بما في ذلك جوازات السفر، التي يمكن الوصول إليها حتى عندما لا يكون لدى الجهاز الطاقة الكافية للتشغيل.

ومن المحتمل أن تطلق جوجل هذه الميزة مع أجهزة بيكسل Pixel أولاً، ثم تقنع صانعي أجهزة أندرويد الآخرين بتبني التكنولوجيا، ما يعني أننا على بعد بضع سنوات من إمكانية استخدام الأشخاص لأجهزة أندرويد الخاصة بهم كمعرفات إلكترونية.

وتتمحور معظم الأعمال التي سيقوم بها مهندسو جوجل حول إنشاء خوارزميات تشفير تمنع تزوير المعرفات، وعلى الرغم من أن الميزة يتم تطويرها كأداة عامة لصانعي التطبيقات للتحقق من المستخدمين والمصادقة عليهم، لكن بمجرد وصولها إلى أندرويد، فإنها ستكون متاحة أيضًا للحكومات التي ترغب بإصدار معرفات تستند إلى الأجهزة المحمولة.