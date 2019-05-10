الهواتف المؤهلة للحصول على الإصدار التجريبي من نظام Android…

أطلقت شركة جوجل النسخة التجريبية الثالثة من الإصدار العاشر لنظام التشغيل أندرويد، والتي تحمل اسم Android Q Beta 3 لجميع هواتف Pixel، بالإضافة لعدد كبير من الهواتف الأخرى، وذلك بشكل لم يحدث من قبلُ في أي إصدار تجريبي سابق لنظام أندرويد.

الجدير بالذكر أن جوجل اتخذت خطوة مماثلة لتوسيع نطاق الهواتف التي يصل إليها الإصدار التجريبي لأول مرة في مؤتمر Google I/O 2018، ولكن هذا العام أعلنت رسميًا عن وصول الإصدار التجريبي لأكبر مجموعة من الهواتف، وهي علامة مشجعة لإمكانية إتاحة نظام Android Q على نطاق واسع قبل انتهاء عام 2019.

كما هو الحال في كل عام؛ يُطرح إصدار جديد من نظام التشغيل أندرويد، ومن الناحية العملية تؤثر هذه الخطوة على نسب استخدام إصدارات أندرويد ككل، ولكن هذا العام أعلنت جوجل أن نظام أندرويد يعمل حاليًا على أكثر من 2.5 مليار جهاز نشط، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة استخدام الإصدار التاسع أندرويد باي Android Pie لتصل إلى 10.4%، بينما أصبح الإصدار الثامن Android Ore هو الأكثر انتشارًا بنسبة 28.3%، بعد أن تمكن خلال الأشهر الماضية من زيادة حصته بنسبة 6.8%.

فيما يلي قائمة كاملة بالأجهزة التي يمكنها تثبيت الإصدار التجريبي من Android Q:

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هواتف جوجل Pixel.

هواوي ميت 20 برو Huawei Mate20 Pro.

Essential PH-1

Asus Zenfone 5Z

Nokia 8.1

LG G8 ThinQ

OnePlus 6T

Oppo Reno

Realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

Tecno Spark 3Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi9

يتضمن هذا الإصدار التجريبي الميزات الرئيسية التي أعلنت عنها جوجل، والتي تَشمل: تغييرات كبيرة في واجهة المستخدم، مثل الوضع المظلم، والإيماءات المحسنة، وتحسين الخصوصية، وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى ميزات جديدة للرفاهية الرقمية.

كيف يمكنك تثبيت إصدار Android Q على هاتفك:

إذا كان الإصدار التجريبي الأول مثبتًا لديك بالفعل على أي من هواتف Pixel، فإنه يمكنك التحقق من التحديث على هاتفك من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة الإعدادات Settings. مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار النظام System، ثم اضغط عليه. اضغط على خيار متقدم Advanced. اضغط على تحديثات النظام System Updates، لمعرفة ما إذا كان التحديث متوفرًا أم لا.

بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون أحد الهواتف المدعومة حديثًا – والتي ذُكرت أعلاه – ولم يسجلوا بعد في الإصدار التجريبي، فمن السهل عليهم تثبيته من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة هذا الرابط g.co/androidbeta من خلال متصفح الويب الخاص بك.

مرر للأسفل حتى تصل إلى الأجهزة المؤهلة Eligible devices، ثم اضغط على الزر الأزرق.

اضغط على خيار “تمكين ــ Opt in” الموجود بجوار هاتفك.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على خيار “الانضمام إلى الإصدار التجريبي Join Beta.

بمجرد الانتهاء من خطوات التسجيل ستحصل على إشعار تحديث على الجهاز المسجل، يُفيد بأن تحديث نظام التشغيل جاهز.

في الإصدار التجريبي الثالث، ستجد أن نظام Android Q قد أصبح أكثر استقرارًا مما كان عليه في أي وقت مضى، على الرغم من أنك قد تواجه بعض الأخطاء الصغيرة، لكن هذا الإصدار مخصص للمطورين بشكل أساسي؛ لاختبار تطبيقاتهم، لكن لا يزال بإمكانك تجربته، ولكن احرص على أخذ نسخة احتياطية من هاتفك قبل تثبيت هذا الإصدار تجنبًا لحدوث أي شيء مفاجئ.