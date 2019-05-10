تكنولوجيا: تعرف على مواصفات هاتف هواوي الجديد P Smart Z وسعره

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كشفت شركة “هواوي” Huawei عن هاتفها الذكي الجديد P smart Z، أول هواتفها الصادرة بكاميرا ميكانيكية منبثقة، والتي تختبئ داخل الجهاز وتخرج عند الحاجة إليها.

ويأتي الهاتف بشاشة كبيرة ذات حواف دقيقة، من نوع LCD، وبقياس 6.59 بوصة بدقة FHD+، ويعمل الهاتف بذاكرة وصول عشوائية (رامات) 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، ويدعم ذاكرة خارجية حتى 512 جيجابايت.

وهاتف هواوي P Smart Z الجديد مزود بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 2 و16 ميجابكسل، وكاميرا أمامية (سلفي) بدقة 16 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 9.0 مع واجهة استخدام هواوي EMUI 9.0، وبطارية الهاتف بسعة 4,000 مللي أمبير ساعة.

ومن المقرر أن يصدر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأزرق والأخضر والأسود، وأن يتم طرحه بسعر 300 يورو (حوالي 6,000 جنيها مصريا).