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انطلاقا من عملها في مجال إنتاج الواقيات الذكرية (كوندوم)، وبالتالي مكافحة الأطفال!، أصدرت شركة “سكاين” SKYN امتدادا لمتصفح جوجل كروم Google Chrome، يمكن تثبيته، فيقوم بمنع جميع صور الأطفال التي تظهر أمامك أثناء تصفحك لموقع فيسبوك Facebook، واستبدالها بصور أفضل!
وجاء إصدار الامتداد، الذي أطلق عليه “مانع الأطفال” Baby Blocker، بعد خبر ولادة أحدث أحفاد الملكة البريطانية إليزابيث، وانتشار صور الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشار الخبر، فأرادت “سكاين” تقديم حل يتماشى مع نشاطها، ويحقق لها دعاية جيدة ومبتكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: شركة لإنتاج “الواقي الذكري” تصدر امتدادا على متصفح كروم.. ما وظيفته؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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