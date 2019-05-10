تقرير جديد يقترح قدوم سماعات AirPods 3 في وقت لاحق من هذا العام مع تصميم جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة آبل بإطلاق الجيل الثاني من سماعات AirPods اللاسلكية، ولكن لم تكن مختلفة كثيرًا، على الأقل من حيث التصميم عن الجيل الأول، فكل ما تم تحسينه هو عمر البطارية، وإضافة الدعم للشحن اللاسلكي، ولكن يبدو أن النسخة المعادة التصميم من سماعات AirPods ستصل في وقت لاحق من هذا العام.

هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع DigiTimes والذي يدعي أنه من المتوقع أن تصل سماعات AirPods 3 إلى السوق بحلول نهاية هذا العام. ويزعم نفس الموقع أيضًا أنه وفقا لمصادره، فسوف يستلزم الأمر تغيير التصميم الداخلي للسماعات من خلال الإعتماد على تقنية النظام في الحزمة ( System In Package ) بدلاً من إستخدام الألواح المرنة. ما تعنيه هذه التغييرات بالنسبة إلى سماعات AirPods لا يزال غير واضح، ولكن ربما يؤدي ذلك إلى تقليص الحجم والوزن وزيادة عمر البطارية.

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وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد لمحت إلى أن شركة آبل إتخذت قرار إطلاق سماعات AirPods 3 هذا العام بسبب المنتجات المنافسة الجديدة التي وصلت إلى السوق. وبالتالي، ستتطلع الشركة الأمريكية لرفع حدة المنافسة من خلال زيادة قدرات سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها عن طريق إضافة تقنيات جديدة، مثل تقنية إلغاء الضوضاء. وبينما من المحتمل أن تؤثر هذه الميزة على عمر البطارية، فسوف يكون من المثير للإعجاب لو تمكنت شركة آبل من توفير هذه الميزة في منتج صغير بحجم AirPods.

أشارت تقارير أخرى إلى أنه قد تكون هناك ميزات إضافية متعلقة بالصحة واللياقة البدنية في سماعات AirPods 3. لم تقل شركة آبل أي شيء عن الجيل المقبل من AirPods في الوقت الراهن، وبالتالي فمن غير المعروف ما إذا كانت تخطط بالفعل لإطلاق AirPods 3 هذا العام أم لا.