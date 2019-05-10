شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم مسلم.. جابر بن حيان أبو الكيمياء أول من جربها عمليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إسهامات المسلمين فى العلم كبيرة وبارزة داخل صفحات التاريخ، ولعل من بين هؤلاء جابر بن حيان العالم الكيميائى المسلم المعروف باسم والد الكيمياء العربية، الذى قام بالتحليل الكمى للمواد وكان مصدر إلهام لجيبر، وهو عالم الكيمياء لاتينى قم بعد ذلك بتطوير نظرية مهمة فى المادة، وهنا نقدم لك الكثير من التفاصيل عن هذا العالم فى سلسلة "عالم مسلم".

ووفقا لما ذكره موقع "Britannica"، كان جابر كيميائيًا وكذلك طبيبا عاش في القرن الثامن حيث ولد فى عام 721، صنع جابر بن حيان ثورة فى مجال الكيمياء فبفضله تم التوصل إلى العديد من العمليات الكيميائية مثل التقطير والتبلور والترشيح.

Advertisements



جابر بن حيان

كما أنه حدد الاختلافات بين المعادن المختلفة مثل الذهب والرصاص والنحاس والقصدير فهى ليست فصيلة واحدة من المعادن، ويعود الفضل إليه فى استخدام التجارب العلمية فى الكيمياء، حيث استخدام أكثر من 20 نوعاً من معدات المختبرات الكيميائية.

تمكن جابر من تأليف الكثير من الكتب التى تنصض بعض المصادر أنها قد تصل إلى 100 كتاب، والتى تمت ترجمتها للعالم كله، حيث إنه من وضع علم الكيمياء بالمعنى الأساسى والشكل المكتمل لها ولعل من هنا جاء لقب أبو الكيمياء الذى عاش 95 عاما قدم فيها الكثير لهذا النوع من العلم.