انت الان تتابع تفاصيل خبر "Nike Fit" تطبيق ذكي من "نايكي" يحدد مقاس قدمك بدقة عالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 11:52 صباحاً - إذا كنت لا تعرف مقاس الحذاء المناسب الذي يمكنك شراؤه عند طلب أحذية رياضية عبر الإنترنت فإن أكبر شركة للأحذية في العالم "نايكي" تقدم حلاً ممكناً.

وفقاً لما نشره موقع "يو إس تودي"، الخميس، فإن "نايكي" أطلقت تطبيقاً يعمل بالواقع المعزز ويستخدم آليات الذكاء الاصطناعي، والتعلّم العميق، إذ يستخدم كاميرا الهاتف الذكي، ويعمل على مسح القدمين لتحديد حجم الحذاء الذي سيكون مناسباً تماماً.

وقالت الشركة: "إن ما يقرب من نصف مليون شخص يشتكون من شراء الأحذية ذات الحجم الخاطئ كل عام في أمريكا الشمالية وحدها".

ووفقاً لـ"Bloomberg"، فإن 27٪ من أحذية "نايكي" التي يتم شراؤها عبر الإنترنت تعاد إلى الشركة بسبب اختلاف مقاس الأحذية.

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وتقدر "نايكي" أن 60٪ من جميع الناس في أي وقت معين يتجولون بالحذاء الخطأ.

وتوضح الشركة أنه في غضون ثوانٍ سيجمع التطبيق 13 نقطة بيانات قبل إدخال القياسات في نموذج تعلم آلي يحدد الحجم الأفضل لك.

وبعد تحديد المقاس الأمثل لقدم الزبون تظهر لك قائمة فريدة من الأحذية الرياضية التي يمكنك اختيارها.

وستقوم "نايكي" أيضاً بحفظ المسح والقياسات ذات الصلة في التطبيق لعمليات الشراء المستقبلية.

تخطط الشركة لإطلاق "Nike Fit" على أجهزة آيفون في الولايات المتحدة، في يوليو القادم، وسيكون متاحاً في أوروبا في أغسطس من هذه السنة.

والهدف النهائي للشركة هو إنشاء أحذية "مخصصة" بمعنى منتج مخصص بالكامل.