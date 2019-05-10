وغرد "كوك" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواص الاجتماعي: "رمضان مبارك لكل من يراقبون حول العالم. نتمنى لكم ولأفراد أسرتكم وأحبائكم شهرا مليئا بالسلام والوئام والفرح". يذكر أن يوم الإثنين كان أول أيام شهر رمضان في 19 دولة عربية، هي السعودية ومصر والإمارات والكويت والبحرين واليمن والأردن وقطر والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والصومال وموريتانيا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا هنأت 'أبل' المسلمين في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.