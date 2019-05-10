الأرصاد: اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة...