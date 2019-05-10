مايكروسوفت تشوق لقدوم نسخة الواقع المعزز من لعبة Minecraft

فاطمة أيت طالب - دبي -

إن إستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في الألعاب له معنى كبير، على الرغم من أنه من المسلم به أن نجاح لعبة Pokemon Go جعل المطورين ينتبهون إلى ذلك. وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون لتجربة المزيد من الألعاب التي تستند على الواقع المعزز في المستقبل، فيبدو أنه سيكون لدى شركة مايكروسوفت شيء يناسبك.

في مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا على اليوتيوب تحت عنوان “What’s Minecraft up to?”، فيبدو أن مايكروسوفت تلمح إلى بعض التغييرات التي ستجريها على لعبة Minecraft للأجهزة المحمولة، حيث قد تسمح للاعبين بالإستمتاع باللعبة في الواقع المعزز. وبالتأكيد، يبقى أن نرى ما ستؤول إليه الأمور، ولكن الفيديو يشير إلى أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في اليوم 17 مايو.

لقد حققت لعبة Minecraft حتى الآن قدرًا لا بأس به من النجاح، وليس فقط بإعتبارها لعبة للترفيه، ولكن أيضًا كلعبة يمكن إستخدامها للأغراض التعليمية. لقد رأينا كيف إستخدم بعض المعلمين لعبة Minecraft لتعليم البرمجة للأطفال. لقد رأينا أيضًا كيف يمكن إستخدام هذه اللعبة لبناء العوالم والأدوات الوظيفية. على أي حال، سنحصل على المزيد من التفاصيل في الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسى العودة لزيارتنا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول نسخة الواقع المعزز من لعبة Minecraft.