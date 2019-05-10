الرئيس التنفيذي لشركة جوجل يهاجم آبل بسبب بيعها للخصوصية كمنتج فاخر

فاطمة أيت طالب - دبي -

لسنا متأكدين من عدد الأشخاص الذين ربما لاحظوا ذلك، ولكن في الآونة الأخيرة، قامت شركة آبل بإصدار عدة إعلانات لمنتجاتها تتمحور حول تركيزها والتزامها بإحترام خصوصية عملائها، مثل الإعلان الموجود أعلاه. في الأساس، تقترح الشركة أنه على عكس الشركات الأخرى، فهي تأخذ خصوصيتك على محمل الجد ولا تستخدم بياناتك الشخصية لتحقيق الربح.

لم تكن شركة آبل دقيقة في تحديد الجهة التي كانت تستهدفها، ويبدو أن بعض الشركات التي كانت شركة آبل تستهدفها في تلك الإعلانات قررت أن تتحدث الآن. ووفقا لتقرير من صحيفة نيويورك تايمز، فيبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، السيد Sundar Pichai إستهدف شركة أبل بطريقة خفية. في المقابلة، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة جوجل عن نهج الشركة مع الخصوصية وكيف تفعل ذلك على الرغم من استخدامها لبيانات المستخدمين، بطريقة ” مفيدة ” فقط.

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ووفقا للسيد Sundar Pichai، فقد صرح بالقول : ” مهمتنا تجبرنا على اتباع نفس النهج في الخصوصية. وهذا يعني بالنسبة لنا أن الخصوصية لا يمكن أن تكون سلعة فاخرة تُقدم فقط للأشخاص الذين يمكنهم شراء منتجات وخدمات متميزة. يجب أن تكون الخصوصية متاحة للجميع على حد سواء في العالم “. وما يريد السيد Sundar Pichai قوله هنا هو أنه فقط لأن العملاء لا يستطيعون شراء منتج معين، فإن هذا لا يعني أن خصوصيتهم يجب أن تتعرض للخطر.

ومع ذلك، فسجل شركة جوجل ليس نظيفًا تمامًا أيضًا، فقد إتضح أن الشركة قامت بإطلاق تطبيق على منصة iOS يقوم بجمع المعلومات عن المستخدمين مقابل حصولهم على ” مكافأة “، مما دفع شركة آبل إلى تعطيل قدرة جوجل مؤقتًا على إطلاق تطبيقات iOS الداخلية.