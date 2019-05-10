سامسونج تعلن عن مستشعرات جديدة لكاميرات الهواتف الذكية بدقة 64MP و 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر مارس الماضي، كشفت شركة كوالكوم أن كاميرات الهواتف الذكية ستصل إلى دقة 100 ميغابكسل في العام 2019. ورفعت الشركات المصنعة للهواتف الذكية بشكل مثير دقة كاميرات هواتفها الذكية في السنوات القليلة الماضية، وتتطلع شركة سامسونج الآن إلى تحقيق طفرة في التصوير الفوتوغرافي للأجهزة المحمولة من خلال الإعلان عن المستشعر 64MP ISOCELL Bright GW1 الذي يمتاز بدقة 64 ميغابكسل جنبا إلى جنب مع المستشعر 48MP ISOCELL Bright GM2 الذي يمتاز بدقة 48 ميغابكسل.

على غرار مستشعرات 48 ميغابكسل المستخدمة على نحو متزايد في الهواتف الذكية اليوم، فإن المستشعر الجديد 64MP ISOCELL Bright GW1 من شركة سامسونج سيستخدم تقنية الربط Tetracell، وهي التقنية التي تعمل على دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير، وإلتقاط صورة جيدة بدقة 16 ميغابكسل في البيئات المنخفضة الإضاءة. وفي البيئات المشرقة، يقوم هذا المستشعر بإلتقاط الصور بالدقة الكاملة البالغة 64 ميغابكسل. وكما هو الحال مع المستشعرات الحالية، فإنه في غالب الأحيان سيتم إستخدام تقنية دمج البكسلات لإلتقاط الصور لأن اللقطات الملتقطة بالدقة الكاملة لا تقدم الكثير من التفاصيل الإضافية.

كما سيوفر هذا المستشعر تركيز تلقائي عالى الأداء ودعم تسجيل فيديوهات FullHD بسرعة 480 إطار في الثانية. وسوف تسمح تقنية Quad Bayer بتفعيل خاصية HDR في الوقت الفعلي. ومع ذلك، يبقى الشيء المثير للإهتمام أكثر في المستشعر 64MP ISOCELL Bright GW1 هو أنه يمتاز ببكسلات بنفس حجم البكسلات المستخدمة في مستشعرات 48 ميغابكسل الحالية والبالغ 0.8μm، مما يجعله أكبر بنسبة 33%. هذا يجعله يأتي بحجم يبلغ 1/1.7 إنش، وهو مستشعر ضخم بالنسبة للهواتف الذكية، ولكننا رأينا بالفعل مستشعرات مماثلة من حيث الحجم في الهاتف Huawei Mate 20 Pro الذي تم إصداره في العام الماضي، وفي الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro اللذان تم إصدارهما مؤخرًا.

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أما بالنسبة للمستشعر 48MP ISOCELL Bright GM2، فهو يأتي بتحديثات طفيفة مقارنة مع المستشعر 48MP ISOCELL Bright GM1 الحالي، ومن المفترض أن يستخدم الضوء الذي يتم تجميعه بكفاءة أكبر في البيئات الساطعة وتحسين الضبط التلقائي للصورة بفضل ما تطلق عليه الشركة إسم Samsung Super PD.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه يتم بالفعل حاليًا تصنيع عينات من المستشعرين 64MP ISOCELL Bright GW1 و 48MP ISOCELL Bright GM2، ومن المتوقع أن يدخلا مرحلة الإنتاج الضخم في النصف الثاني من هذا العام.