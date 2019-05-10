سامسونج راجع مشاكل Galaxy Fold، وستعلن عن موعد الإطلاق الجديد قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تحدث الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج، السيد DJ Koh إلى صحيفة Korea Herald عن الهاتف الذكي القابل للطي Galaxy Fold، قائلاً أن الشركة ” راجعت العيب الناتج عن المواد التي تدخل إلى الجهاز، وسوف تصل إلى إستنتاج في غضون يومين “.

يقول السيد DJ Koh بأنه لن يتم تأخير إطلاق الهاتف Galaxy Fold كثيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن شركة سامسونج قامت قبل يومين بإرسال رسالة إلكترونية إلى أولئك الذين طلبوا الحصول على الهاتف Galaxy Fold مسبقًا تحذرهم فيها بأنها ستقوم بإلغاء طلباتهم تلقائيًا إذا لم يتم شحن الهاتف Galaxy Fold بحلول نهاية شهر مايو الجاري.

لم يذكر السيد DJ Koh ما إذا كانت عملية شحن الهاتف Galaxy Fold ستبدأ قبل هذا الموعد النهائي، ولكن يجب أن نكتشف ذلك في غضون يومين. ومع ذلك، فهو قام بتفصيل التغييرات التي تجريها شركة سامسونج لزيادة متانة الجهاز. تعالج التغييرات مسألتين رئيسيتين، وهي الأجسام الغريبة التي تدخل إلى خلف الشاشة من خلال المفصل، فضلا عن الطبقة الواقية العليا التي تشبه واقي الشاشة المثبت مسبقًا.

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ستعمل شركة سامسونج على تقوية المساحات المكشوفة من المفصل وتقليل الفجوة بين الطبقة الواقية العليا والإطار.