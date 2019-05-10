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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عباداتك فى تطبيق.." Muslim Dua Now " يتيح لك الأدعية بترجمتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكنك استخدام بعض التطبيقات خلال شهر رمضان لتنظيم عباداتك المختلفة ببساطة، ولعل من أكثر ما نحتاجه فى هذا الشهر الكريم هى الأدعية، لذلك نقدم لك تطبيق لتسهيل دعائك مصحوبة بالترجمة.
ووفقا لما ذكره موقع "digitartlends" التكنولوجى، يتيح لك تطبيق " Muslim Dua Now" الوصول إلى مجموعة من الأدعية الإسلامية، حيث يتم تقسيمه إلى 18 فئة رئيسية للبحث أثناء تنقلك بداخل التطبيق.
تطبيق الادعية
وسوف تساعدك ميزات الترجمة على فهم المعاني الحقيقية لتلاوات محددة بشكل أفضل، وأى نوع من الأدعية تحتاجها سواء لسفر أو طعام أو أى شىء ستجدها على هذا التطبيق.
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