أكسفورد تعلن فوز جامعة كفر الشيخ بجائزة أفضل مؤسسة تعليمية

محمود زيدان

أعلنت هيئة تنظيم منتدى الإنجازات للمؤسسات التعليمية الناجحة التابعة للاتحاد الأكاديمي– أكسفورد بالمملكة المتحدة عن فوز جامعة كفر الشيخ بجائزة "أفضل مؤسسة تعليمية"، وهى جائزة دولية في العلوم والتعليم تحت مسمى "Best Educational Institution". كما أعلنت الهيئة منح الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة لقب "أفضل إداري لهذا العام" “Manager of the Year”. وذكرت الهيئة أن هذا التقدير يعد اعترافا بالجهود المتميزة للجامعة على المستوى المهني ومستوى الخدمات والتوجهات التعليمية بالجامعة، بالإضافة إلى المستوى المتميز لخريجي الجامعة، وأن هذه المحاور...

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