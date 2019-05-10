شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لطرح 53 "إيموجى" محايدا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور جوجل مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية المحايدة بين الجنسين، إذ تستعد الشركة لطرح 53 "إيموجى" جديد، فلن تكون هذه الرموز التعبيرية من الذكور أو الإناث، وبدلاً من ذلك تختار خيارًا ثالثًا محايدًا بين الجنسين.
ووفقا لموقع Cnet الأمريكى، تم طرح هذه الرموز التعبيرية الجديدة إلى هواتف Pixel، ولكنها ستصل فى النهاية إلى جميع الأجهزة التى تعمل بنظام Android Q.
أمضى مصممو جوجل الكثير من الوقت فى تحديد شكل الرموز التعبيرية بدون جنس بالضبط، ويبدو أن الشعر هو العامل الأكثر أهمية، لسد الفجوة بين الذكور والإناث.
وعلى الرغم من أن الرموز التعبيرية الجديدة لن تكون فى متناول الجميع حاليًا، إلا أن الشركة سبقت باقى الشركات، فبمجرد إصدار الرموز التعبيرية الجديدة، إذا قمت بإرسال أحدها إلى جهاز أو تطبيق غير مدعوم، فسيتم تحويله إلى جنس ذكر أو أنثى حتى تصدر شركات أخرى رموز تعبيرية شبيهه..
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