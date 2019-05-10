شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة تغير طريقة استخدامك للتطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة جوجل خاصية جديدة معززة يمكن أن تغير تمامًا كيفية التنقل باستخدام الخرائط التابع لها، والتى من شأنها المساعدة على تحديد الموقع والوصول إليه بسهولة، حيث أصبح بإمكان الأفراد الآن رؤية المكان بتفاصيله على الخريطة بدلاً من وجوده كنقطة زرقاء، وهذا يساعد الأفراد على معرفة أين هم تحديداً.

وتعمل الميزة باستخدام بيانات Google street view Data ، جنبا إلى جنب نظام تحديد المواقع GPS لتحديد مكانك وتعريفك الطريق الصحيح، حيث بإمكانك تصوير المكان من حولك ليقوم التطبيق بمقارنته مع الموقع الحقيقي لتحديد اتجاهك.

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